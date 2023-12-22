Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1952
Рождение ребёнка
23.11.1976
Отец ребёнка: Свизев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1982
Сын: Свизев Александр Иванович
Отец ребёнка: Свизев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Свизев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно