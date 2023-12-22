Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свизева (Латухина) Галина Феодосьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1952

Отец: Латухин Феодосий Афанасьевич

Мать: Латухина Зоя Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.11.1976

Сын: Свизев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Свизев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
27.06.1982

Сын: Свизев Александр Иванович

Отец ребёнка: Свизев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свизев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Свизев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свизев Иван Григорьевич

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