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Баяндин Михей Захарович

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Баяндин Захар Алексеевич

Мать: Щербинина Параскева Ильинична (в ревизии 1795 - Ивановна)

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
16.02.1823

Жена: Гордиева Ксения Филипповна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 304 - МК-1823
Рождение ребёнка
1826

Сын: Баяндин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Гордиева Ксения Филипповна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Баяндин Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Гордиева Ксения Филипповна

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
1828

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