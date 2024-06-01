Баяндин Михей Захарович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
16.02.1823
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 304 - МК-1823
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Гордиева Ксения Филипповна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Гордиева Ксения Филипповна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
1828