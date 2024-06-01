Гордиева Ксения Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Гордиев Филипп
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
16.02.1823
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 304 - МК-1823
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Баяндин Михей Захарович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Баяндин Михей Захарович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край