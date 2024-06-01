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Гордиева Ксения Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Гордиев Филипп

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
16.02.1823

Муж: Баяндин Михей Захарович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, ф. 37, оп. 2, д. 304 - МК-1823
Рождение ребёнка
1826

Сын: Баяндин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Баяндин Михей Захарович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Баяндин Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Баяндин Михей Захарович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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