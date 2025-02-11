Шмелёва (Панкова) Агриппина Кузьминична 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёва (Панкова) Агриппина Кузьминична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1863, Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 26.06.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Панков Кузьма СтепановичДо 1845 г.р.
Супруги
Шмелёв Иван Петрович27.01.1866 г.р.
Дети
Шмелёв Иван Иванович24.05.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Панков Кузьма Степанович

Мать: не указана

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
23.08.1885

Муж: Шмелёв Иван Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
24.05.1887

Сын: Шмелёв Иван Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
26.06.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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