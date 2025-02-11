Шмелёва (Панкова) Агриппина Кузьминична
женский, родилась 1863, Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 26.06.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецПанков Кузьма СтепановичДо 1845 г.р.
Супруги
Шмелёв Иван Петрович27.01.1866 г.р.
Дети
Шмелёв Иван Иванович24.05.1887 г.р.
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Рождение
1863
Отец: Панков Кузьма Степанович
Мать: не указана
Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.08.1885
Муж: Шмелёв Иван Петрович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.05.1887
Сын: Шмелёв Иван Иванович
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Петрович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.06.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область