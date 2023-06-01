Аксютина Прасковья (Паша)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1933
Дочь: Денисова - Аксютина Мария Мтхайловна
Отец ребёнка: Аксютин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксютин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Аксютин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксютин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Аксютин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксютин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Аксютин Михаил
Смерть
Неизвестно