Аксютина Прасковья (Паша) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксютина Прасковья (Паша)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1933

Дочь: Денисова - Аксютина Мария Мтхайловна

Отец ребёнка: Аксютин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксютин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Аксютин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксютин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Аксютин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксютин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Аксютин Михаил

Смерть
Неизвестно
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