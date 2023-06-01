Аксютин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1933
Дочь: Денисова - Аксютина Мария Мтхайловна
Мать ребёнка: Аксютина Прасковья (Паша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксютин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Аксютина Прасковья (Паша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксютин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Аксютина Прасковья (Паша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксютин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Аксютина Прасковья (Паша)
Смерть
Неизвестно