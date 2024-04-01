Богословцева (Унжакова?) Анна Ii Жена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословцева (Унжакова?) Анна Ii Жена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Каленина Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
20.06.1854

Дочь: Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
22.06.1855

Сын: Богословцев Иван Урядник Ст. Полуденной Николаевич

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Ташланова Александра Николаева

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
01.12.1858

Сын: Богословцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
01.07.1860

Дочь: Шубина? Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
26.10.1862

Сын: Богословцев Дмитрий Николаев

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
10.01.1864

Сын: Богословцев Григорий Николаев

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
31.07.1865

Сын: Богословцев Евдоким Николаев

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Смерть
Неизвестно
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