Богословцева (Унжакова?) Анна Ii Жена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий ?
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Каленина Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
20.06.1854
Дочь: Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
22.06.1855
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Ташланова Александра Николаева
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
01.12.1858
Рождение ребёнка
01.07.1860
Дочь: Шубина? Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
26.10.1862
Сын: Богословцев Дмитрий Николаев
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
10.01.1864
Рождение ребёнка
31.07.1865
Сын: Богословцев Евдоким Николаев
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров
Смерть
Неизвестно