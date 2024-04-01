Каленина (Богословцева) Екатерина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Бракосочетание
01.10.1872
М. 32 Ж. 19
Рождение ребёнка
06.09.1873
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Рождение ребёнка
31.12.1874
Дочь: (Каленина) Меланья Лаврентьева
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Рождение ребёнка
03.09.1877
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Рождение ребёнка
24.03.1883
Дочь: (Каленина) Матрона Лаврентьева
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Рождение ребёнка
26.02.1885
Сын: Каленин Василий Лаврентьев
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Рождение ребёнка
12.07.1889
Сын: Каленин Михаил Лаврентьев
Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров
Смерть
Неизвестно