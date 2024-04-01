Каленина (Богословцева) Екатерина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленина (Богословцева) Екатерина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Богословцев Николай Казак Кр. Полуденной Федоров

Мать: Богословцева (Унжакова?) Анна Ii Жена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каленин Авксентий Лавров

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Бракосочетание
01.10.1872

Муж: Каленин Лаврентий Петров

М. 32 Ж. 19
Рождение ребёнка
06.09.1873

Сын: Каленин Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Рождение ребёнка
31.12.1874

Дочь: (Каленина) Меланья Лаврентьева

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Рождение ребёнка
03.09.1877

Сын: Каленин Анфим Лаврентьев

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Рождение ребёнка
24.03.1883

Дочь: (Каленина) Матрона Лаврентьева

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Рождение ребёнка
26.02.1885

Сын: Каленин Василий Лаврентьев

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Рождение ребёнка
12.07.1889

Сын: Каленин Михаил Лаврентьев

Отец ребёнка: Каленин Лаврентий Петров

Смерть
Неизвестно

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