Волков Сергей Ипполитович 1861 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Сергей Ипполитович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1861, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Волков Ипполит ЕвменьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Волкова Екатерина Федоровна Софронова1868 г.р.
Волкова Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Волков Иван Сергеевич25.09.1895 г.р.
Волков Михаил Сергеевич06.11.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Волков Ипполит Евменьевич

Мать: ?

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Надежда Ивановна

Бракосочетание
23.04.1889

Жена: Волкова Екатерина Федоровна Софронова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Волков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Федоровна Софронова

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.11.1908

Сын: Волков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Волкова Екатерина Федоровна Софронова

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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