Волков Сергей Ипполитович
мужской, родился 1861, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецВолков Ипполит ЕвменьевичНеизвестно г.р.
Супруги
Волкова Надежда ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Волков Иван Сергеевич25.09.1895 г.р.
Волков Михаил Сергеевич06.11.1908 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Волков Ипполит Евменьевич
Мать: ?
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Надежда Ивановна
Бракосочетание
23.04.1889
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1895
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Федоровна Софронова
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1908
Мать ребёнка: Волкова Екатерина Федоровна Софронова
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно