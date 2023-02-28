Волкова Екатерина Софронова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Софронов Федор Аверьянович
Мать: ?
Бракосочетание
23.?.1889
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1895
Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1908
Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно