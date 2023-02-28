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Волкова Екатерина Софронова

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Софронов Федор Аверьянович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1889

Муж: Волков Сергей Ипполитович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1895

Сын: Волков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1908

Сын: Волков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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