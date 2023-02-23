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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Глухова Матрена Софронова
Отец ребёнка: Софронов Федор Аверьянович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Волкова Екатерина Софронова
Отец ребёнка: Софронов Федор Аверьянович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кочеткова Пелагея Софронова
Отец ребёнка: Софронов Федор Аверьянович
Смерть
Неизвестно