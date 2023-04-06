Софронов Федор Аверьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Софронов Аверьян (Аверкий)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Глухова Матрена Софронова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Волкова Екатерина Софронова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кочеткова Пелагея Софронова
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно