Софронов Аверьян (Аверкий)
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Софронов Иван АверьяновичНеизвестно г.р.
Софронов Федор АверьяновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софронов Иван Аверьянович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Софронов Федор Аверьянович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно