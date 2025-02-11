Софронов Аверьян (Аверкий) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Софронов Аверьян (Аверкий)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Софронов Иван АверьяновичНеизвестно г.р.
Софронов Федор АверьяновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Иван Аверьянович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Софронов Федор Аверьянович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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