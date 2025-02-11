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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Волков Сергей Ипполитович1861 г.р.
Волков Трофим Ипполитович1865 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Волков Сергей Ипполитович

Отец ребёнка: Волков Ипполит Евменьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1865

Сын: Волков Трофим Ипполитович

Отец ребёнка: Волков Ипполит Евменьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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