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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Волков Сергей Ипполитович1861 г.р.
Волков Трофим Ипполитович1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Волков Сергей Ипполитович
Отец ребёнка: Волков Ипполит Евменьевич
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865
Сын: Волков Трофим Ипполитович
Отец ребёнка: Волков Ипполит Евменьевич
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно