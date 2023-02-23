Волкова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Федотова Анна Волкова
Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно