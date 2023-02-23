Волкова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Федотова Анна Волкова

Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Волков Сергей Ипполитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Сергей Ипполитович

Смерть
Неизвестно
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