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Кашеварова Клавдия Викторовна

Место рождения

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.12.1903 ст.

Дата смерти

13.07.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1903 ст.

Отец: Кашеваров Виктор Ефимович

Мать: Полозова Анна Петровна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Святотроицкой церкви села Верхнетроицкого 11.12.1903 Села Верхнетроицкого крестьянин Виктор Ефимовъ Кашеваров и законная жена его Анна Петровна, оба правосл. Воспреемники: белебеевский мещанин Ива... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.07.1904 ст.
Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК 1904 Святотроицкая церковь с.ВТр кр-на ВЕ Кашеварова дочь Клавдия от поноса. Погребена на местном кладбище

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