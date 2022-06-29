Кашеварова Клавдия Викторовна
Место рождения
Дата рождения11.12.1903 ст.
Дата смерти13.07.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
11.12.1903 ст.
Отец: Кашеваров Виктор Ефимович
Мать: Полозова Анна Петровна
МК Святотроицкой церкви села Верхнетроицкого 11.12.1903 Села Верхнетроицкого крестьянин Виктор Ефимовъ Кашеваров и законная жена его Анна Петровна, оба правосл. Воспреемники: белебеевский мещанин Ива... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
13.07.1904 ст.
МК 1904 Святотроицкая церковь с.ВТр кр-на ВЕ Кашеварова дочь Клавдия от поноса. Погребена на местном кладбище