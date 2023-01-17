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Полозова Анна Петровна

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.03.1883 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883 ст.

Отец: Полозов Петр Афанасьевич

Мать: Климова Мария Платоновна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.01.1902 ст.

Муж: Кашеваров Виктор Ефимович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло Архангельского собора г. Б. 16.01.1902 Кр-н Поздеевского пос. Верхнетроицкой (Николаевской зачеркнуто) волости Виктор Ефимовъ Кашеваров, православный, 1 браком, 23 лет и г. Б. запасного фел... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1903 ст.

Дочь: Кашеварова Клавдия Викторовна

Отец ребёнка: Кашеваров Виктор Ефимович

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Святотроицкой церкви села Верхнетроицкого 11.12.1903 Села Верхнетроицкого крестьянин Виктор Ефимовъ Кашеваров и законная жена его Анна Петровна, оба правосл. Воспреемники: белебеевский мещанин Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кашеварова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Кашеваров Виктор Ефимович

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Кашеварова Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Кашеваров Виктор Ефимович

Смерть
1961
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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