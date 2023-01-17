Полозова Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения18.03.1883 ст.
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1883 ст.
Отец: Полозов Петр Афанасьевич
Мать: Климова Мария Платоновна
Бракосочетание
16.01.1902 ст.
МК Михайло Архангельского собора г. Б. 16.01.1902 Кр-н Поздеевского пос. Верхнетроицкой (Николаевской зачеркнуто) волости Виктор Ефимовъ Кашеваров, православный, 1 браком, 23 лет и г. Б. запасного фел... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1903 ст.
Дочь: Кашеварова Клавдия Викторовна
Отец ребёнка: Кашеваров Виктор Ефимович
МК Святотроицкой церкви села Верхнетроицкого 11.12.1903 Села Верхнетроицкого крестьянин Виктор Ефимовъ Кашеваров и законная жена его Анна Петровна, оба правосл. Воспреемники: белебеевский мещанин Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кашеварова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Кашеваров Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Кашеварова Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Кашеваров Виктор Ефимович
Смерть
1961
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан