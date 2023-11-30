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Кашеваров Виктор Ефимович

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Место рождения

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кашеваров Ефим Григорьевич

Мать: не указана

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Конфирмация (миропомазание)
13.01.1902 ст.
Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Свято Троицкая церковь села Верхнетроицкого Верхнетроицкой волости Белебеевского уезда Уф.губ. Виктор Ефимовъ Кашеваров, кн Поздеевского пос., 23 беглопоповщинской секты вследствии изъявленного им ... Показать все
Бракосочетание
16.01.1902 ст.

Жена: Полозова Анна Петровна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло Архангельского собора г. Б. 16.01.1902 Кр-н Поздеевского пос. Верхнетроицкой (Николаевской зачеркнуто) волости Виктор Ефимовъ Кашеваров, православный, 1 браком, 23 лет и г. Б. запасного фел... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1903 ст.

Дочь: Кашеварова Клавдия Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Анна Петровна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Святотроицкой церкви села Верхнетроицкого 11.12.1903 Села Верхнетроицкого крестьянин Виктор Ефимовъ Кашеваров и законная жена его Анна Петровна, оба правосл. Воспреемники: белебеевский мещанин Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кашеварова Александра Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Анна Петровна

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1907

Дочь: Кашеварова Лидия Викторовна

Мать ребёнка: Полозова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кашеварова Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1918
Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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