Кашеваров Виктор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кашеваров Ефим Григорьевич
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
13.01.1902 ст.
МК Свято Троицкая церковь села Верхнетроицкого Верхнетроицкой волости Белебеевского уезда Уф.губ. Виктор Ефимовъ Кашеваров, кн Поздеевского пос., 23 беглопоповщинской секты вследствии изъявленного им ... Показать все
Бракосочетание
16.01.1902 ст.
Жена: Полозова Анна Петровна
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК Михайло Архангельского собора г. Б. 16.01.1902 Кр-н Поздеевского пос. Верхнетроицкой (Николаевской зачеркнуто) волости Виктор Ефимовъ Кашеваров, православный, 1 браком, 23 лет и г. Б. запасного фел... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1903 ст.
Дочь: Кашеварова Клавдия Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Анна Петровна
МК Святотроицкой церкви села Верхнетроицкого 11.12.1903 Села Верхнетроицкого крестьянин Виктор Ефимовъ Кашеваров и законная жена его Анна Петровна, оба правосл. Воспреемники: белебеевский мещанин Ива... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кашеварова Александра Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1907
Дочь: Кашеварова Лидия Викторовна
Мать ребёнка: Полозова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кашеварова Мария Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1918