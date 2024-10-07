Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.10.1781

Сын: Степан Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.07.1789

Сын: Борис Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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