Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.10.1781
Сын: Степан Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.07.1789
Сын: Борис Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно