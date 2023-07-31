Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайловна

Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Михаил Афанасьевич

Мать: Ефимия Ивановна

Смерть
Неизвестно