Калинина (Сорокина) Евдокия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Сорокина) Евдокия Матвеевна

Калинина (Сорокина) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

21.02.1911

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Сорокин Матвей Михайлович

Мать: Сорокина (Кузнецова) Анисья Силантьевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.02.1867

Муж: Калинин Георгий Макарович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: Носкова (Калинина) Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1874

Сын: Калинин Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1877

Дочь: (Калинина) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1878

Сын: Калинин Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1881

Сын: Калинин Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Рождение ребёнка
05.12.1882

Сын: Калинин Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1884

Дочь: (Калинина) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1887

Сын: Калинин Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.01.1890

Сын: Калинин Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.02.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
24.02.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.