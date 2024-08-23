Калинина (Сорокина) Евдокия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти21.02.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1872
Дочь: Носкова (Калинина) Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
12.09.1874
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
18.07.1877
Дочь: (Калинина) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
03.11.1878
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1881
Сын: Калинин Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
05.12.1882
Сын: Калинин Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
23.07.1884
Дочь: (Калинина) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
27.03.1887
Сын: Калинин Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Рождение ребёнка
02.01.1890
Сын: Калинин Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Калинин Георгий Макарович
Смерть
21.02.1911
Похороны
24.02.1911