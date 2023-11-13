Сорокина (Кузнецова) Анисья Силантьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Кузнецова) Анисья Силантьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Селиверст Никифорович

Мать: не указана

Восприемник
27.12.1824
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Ульяна Николаевна
Бракосочетание
26.04.1825

Муж: Сорокин Матвей Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1828

Сын: Сорокин Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1832

Дочь: Башкирова Матрёна Матвеевна

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Сорокин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Сорокин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Калинина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович

около 1840 - по метрике о смерти
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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