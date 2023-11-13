Сорокина (Кузнецова) Анисья Силантьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Селиверст Никифорович
Мать: не указана
Восприемник
27.12.1824
Ульяна Николаевна
Бракосочетание
26.04.1825
Рождение ребёнка
25.02.1828
Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
28.03.1832
Дочь: Башкирова Матрёна Матвеевна
Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Сорокин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Калинина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Сорокин Матвей Михайлович
около 1840 - по метрике о смерти
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857