Широва Марфа Ивановна Лукина 28.06.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Широва Марфа Ивановна Лукина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.06.1886, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.07.1967

Мать
Лукина Елена СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Широв Павел Иванович06.03.1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1886

Отец: не указан

Мать: Лукина Елена Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
03.11.1906

Муж: Широв Павел Иванович

Смерть
01.07.1967

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