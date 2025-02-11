Широва Марфа Ивановна Лукина
женский, родилась 28.06.1886, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.07.1967
МатьЛукина Елена СтепановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Широв Павел Иванович06.03.1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1886
Отец: не указан
Мать: Лукина Елена Степановна
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1906
Муж: Широв Павел Иванович
Смерть
01.07.1967