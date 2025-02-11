Лукина Елена Степановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лукина Елена Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Широва Марфа Ивановна Лукина28.06.1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
28.06.1886

Дочь: Широва Марфа Ивановна Лукина

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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