Лукина Елена Степановна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Широва Марфа Ивановна Лукина28.06.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
28.06.1886
Дочь: Широва Марфа Ивановна Лукина
Отец ребёнка: не указан
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно