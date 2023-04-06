Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лукина Елена Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Сын: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Устинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1901

Сын: Лукин (однодворец) Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1906

Сын: Лукин Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1908

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Лукина Агафья Константиновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Агафья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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