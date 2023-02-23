Лукина Агафья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Агафья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1895

Сын: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1901

Сын: Лукин (однодворец) Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1906

Сын: Лукин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1908

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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