Лукина Агафья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1895
Сын: Лукин (однодворец) Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1901
Сын: Лукин (однодворец) Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1903
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1906
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1908
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно