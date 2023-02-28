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Широв Павел Иванович

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Место рождения

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.03.1882

Дата смерти

10.07.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1882

Отец: Широв Иван Терентьевич

Мать: Широва Степанида Ивановна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1906

Жена: Широва Марфа Лукина

Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Широв Иван Павлович

Мать ребёнка: Широва Марфа Лукина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широва Мария Викторова

Смерть
10.07.1964
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