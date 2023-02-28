Широв Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения06.03.1882
Дата смерти10.07.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1882
Отец: Широв Иван Терентьевич
Бракосочетание
03.11.1906
Жена: Широва Марфа Лукина
Рождение ребёнка
10.11.1907
Сын: Широв Иван Павлович
Мать ребёнка: Широва Марфа Лукина
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широва Мария Викторова
Смерть
10.07.1964