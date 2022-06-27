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Бояр Фёдор Васильевич

Место рождения

Новая Прага, Кіровоградська область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Бояр Василий

Мать: Бояр (Жена Васи Бояра) Татьяна

Новая Прага, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.06.1935

Дочь: Грабовец (Бояр) Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.07.1937

Сын: Бояр Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна

Призыв на военную службу
26.06.1941
Петрово, Кіровоградська область
Пропал без вести (военное)
26.06.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60009335
Смерть
Неизвестно

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