Бояр Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Бояр Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1935
Дочь: Грабовец (Бояр) Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.07.1937
Мать ребёнка: Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна
Призыв на военную службу
26.06.1941
Петрово, Кіровоградська область
Пропал без вести (военное)
26.06.1941
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60009335
Смерть
Неизвестно