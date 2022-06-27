Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояр Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
27.06.1935

Дочь: Грабовец (Бояр) Раиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Бояр Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1937

Сын: Бояр Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Бояр Фёдор Васильевич

Место жительства
1947
Петрово, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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