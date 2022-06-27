Бояр (Жена Феди Бояра) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1935
Дочь: Грабовец (Бояр) Раиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Бояр Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1937
Отец ребёнка: Бояр Фёдор Васильевич
Место жительства
1947
Петрово, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно