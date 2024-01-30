Мещерякова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1912

Дочь: Милова (Мещерякова) Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Мещеряков Афанасий Платонов

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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