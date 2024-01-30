Мещеряков Афанасий Платонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1912
Дочь: Милова (Мещерякова) Лидия Афанасьевна
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Ивановна
Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно