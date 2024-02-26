Борзенкова (Белоусова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенкова (Белоусова) Раиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1936

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936

Отец: Белоусов Павел Захарович

Мать: Белоусова Ксения

Рождение ребёнка
19.06.1957

Дочь: Иванова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Борзенков Михаил Александрович

Рождение ребёнка
17.10.1964

Сын: Борзенков Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Борзенков Михаил Александрович

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