Борзенкова (Белоусова) Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1936
Отец: Белоусов Павел Захарович
Мать: Белоусова Ксения
Рождение ребёнка
19.06.1957
Дочь: Иванова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Борзенков Михаил Александрович
Рождение ребёнка
17.10.1964
Сын: Борзенков Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Борзенков Михаил Александрович