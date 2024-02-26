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Белоусов Павел Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Белоусов Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Воропаева Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Белоусова Ксения

Рождение ребёнка
17.06.1936

Дочь: Борзенкова Раиса Павловна

Мать ребёнка: Белоусова Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Александра Павловна

Мать ребёнка: Белоусова Ксения

Смерть
?.12.1941
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