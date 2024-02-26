Белоусов Павел Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Белоусов Захар
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Воропаева Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Белоусова Ксения
Рождение ребёнка
17.06.1936
Дочь: Борзенкова Раиса Павловна
Мать ребёнка: Белоусова Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Александра Павловна
Мать ребёнка: Белоусова Ксения
Смерть
?.12.1941