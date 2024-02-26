Белоусова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Воропаева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Белоусов Павел Захарович
Рождение ребёнка
17.06.1936
Дочь: Борзенкова Раиса Павловна
Отец ребёнка: Белоусов Павел Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Александра Павловна
Отец ребёнка: Белоусов Павел Захарович
Смерть
Неизвестно