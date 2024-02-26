Белоусова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Воропаева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Белоусов Павел Захарович

Рождение ребёнка
17.06.1936

Дочь: Борзенкова Раиса Павловна

Отец ребёнка: Белоусов Павел Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Александра Павловна

Отец ребёнка: Белоусов Павел Захарович

Смерть
Неизвестно
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