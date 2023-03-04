Синцова Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Синцов Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1674

Сын: Синцов Митка Тимофеевич

Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич

Рождение ребёнка
1675

Сын: Синцов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1677

Сын: Синцов Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Синцов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Тимофей Тимофеевич

Смерть
После 1710
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