Синцова Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1672
Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1674
Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1675
Сын: Синцов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1677
Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Синцов Тимофей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710