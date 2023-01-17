Синцов Тимофей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1640
Дата смерти1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Синцов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Сын: Синцов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Синцова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Синцова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Синцова Дарья Иванова
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Дарья Иванова
Смерть
1721