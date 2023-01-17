Синцов Тимофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Тимофей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1640

Дата смерти

1721

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Синцов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Синцов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Синцова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1685

Сын: Синцов Леонид Тимофеевич

Мать ребёнка: Синцова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1695

Сын: Синцов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Синцова Дарья Иванова

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Дарья Иванова

Смерть
1721
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