Синцов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1727
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Синцов Тимофей Тимофеевич
Мать: Синцова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Синцов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Сын: Синцов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1727