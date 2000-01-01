Синцов Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1727

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Синцов Тимофей Тимофеевич

Мать: Синцова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1703

Сын: Синцов Игнат Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Синцов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Синцов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1727
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