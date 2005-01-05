Лопух Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1933
Дата смерти05.01.2005
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933
Отец: Лопух Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
23.11.1960
Дочь: Лопухова (Лопух) Ирина
Мать ребёнка: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна
Смерть
05.01.2005