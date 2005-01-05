Лопух Борис Михайлович 01.01.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопух Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1933

Дата смерти

05.01.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1933

Отец: Лопух Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопух Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
23.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.11.1960

Дочь: Лопухова (Лопух) Ирина

Мать ребёнка: Лопух (Макарова) Любовь Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.01.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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