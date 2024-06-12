Лопух (Макарова) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Николай Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопух Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопух Борис Михайлович
Рождение ребёнка
23.11.1960
Дочь: Лопухова (Лопух) Ирина
Отец ребёнка: Лопух Борис Михайлович
Смерть
Неизвестно