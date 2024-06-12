Лопух (Макарова) Любовь Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопух (Макарова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Николай Михайлович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопух Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Лопух Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопух Борис Михайлович

Рождение ребёнка
23.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопух Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.11.1960

Дочь: Лопухова (Лопух) Ирина

Отец ребёнка: Лопух Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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