Мальцева (Бурлака) Просковья (Проскева) Кузьминична
Место рождения
Дата рождения17.12.1930
Дата смерти03.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930
Отец: Бурлака Кузьма Иосифович
Мать: Бурлака Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
30.04.1964
Дочь: Рачкова Марина Николаевна
Отец ребёнка: Непомнящих Николай Павлович
Киргизская республика, гор. Фрунзе
Бракосочетание
С Неизвестно по 1975
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцев Тимофей
Фрунзе, Киргизская республика
Место жительства
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.04.2019
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область