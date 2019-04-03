Мальцева (Бурлака) Просковья (Проскева) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Бурлака) Просковья (Проскева) Кузьминична

Место рождения

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.12.1930

Дата смерти

03.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1930

Отец: Бурлака Кузьма Иосифович

Мать: Бурлака Ирина Филипповна

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.04.1964

Дочь: Рачкова Марина Николаевна

Отец ребёнка: Непомнящих Николай Павлович

Киргизская республика, гор. Фрунзе
Бракосочетание
С Неизвестно по 1975

Муж: Непомнящих Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Тимофей

Фрунзе, Киргизская республика
Место жительства
Неизвестно
Дерюзино, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.04.2019
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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