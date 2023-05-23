Бурлака (Ляхова) Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти13.10.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ляхов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1908
Дочь: Шевченко Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Бурлака Кузьма Иосифович
Рождение ребёнка
17.12.1930
Дочь: Мальцева Просковья (Проскева) Кузьминична
Отец ребёнка: Бурлака Кузьма Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1973