Бурлака (Ляхова) Ирина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлака (Ляхова) Ирина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

13.10.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ляхов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1908

Дочь: Шевченко Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Бурлака Кузьма Иосифович

Рождение ребёнка
17.12.1930

Дочь: Мальцева Просковья (Проскева) Кузьминична

Отец ребёнка: Бурлака Кузьма Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлака Кузьма Иосифович

Смерть
13.10.1973
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