Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна
Место рождения
Дата рождения30.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1964
Бракосочетание
Неизвестно
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Дом 254/2
Рождение ребёнка
05.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рачков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
09.10.1987
Сын: Рачков Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Рачков Сергей Владимирович
Работа или профессия
До 2023
Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бригадир на ферме Малиники в ГУП ППЗ "СМЕНА"