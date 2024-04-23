Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРачкова (Непомнящих) Марина Николаевна

Рачкова (Непомнящих) Марина Николаевна

Место рождения

Бишкек

Дата рождения

30.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1964

Отец: Непомнящих Николай Павлович

Мать: Мальцева (Бурлака) Просковья (Проскева) Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачков Сергей Владимирович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Дом 254/2
Рождение ребёнка
05.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рачков Сергей Владимирович

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.10.1987

Сын: Рачков Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Рачков Сергей Владимирович

Березняки, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
До 2023
Малинники, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бригадир на ферме Малиники в ГУП ППЗ "СМЕНА"

Мы используем куки для улучшения работы сайта.