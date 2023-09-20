Гурфинкель Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна
Смерть
1956