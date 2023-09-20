Гурфинкель Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурфинкель Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гурфинкель Игорь Ильич

Мать ребёнка: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна

Смерть
1956

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