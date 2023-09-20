Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Кушнир Арон

Мать: Кушнир (дев.Авруцкая) Дина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурфинкель Илья

Рождение ребёнка
1946

Сын: Гурфинкель Игорь Ильич

Отец ребёнка: Гурфинкель Илья

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурфинкель Илья

Смерть
2017

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