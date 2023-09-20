Гурфинкель (дев.Кушнир) Инда Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Кушнир Арон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурфинкель Илья
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Гурфинкель Илья
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурфинкель Илья
Смерть
2017