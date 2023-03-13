Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Никольское

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

1699 г.р.

Мать

1724 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Алексей Панкратовъ

Мать: Татьяна Филатова

Никольское
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