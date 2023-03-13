Татьяна Филатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Филатова

Татьяна Филатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Захаръ

Отец ребёнка: Алексей Панкратовъ

Никольское
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Алексей Панкратовъ

Никольское
Рождение ребёнка
1751

Сын: Родионъ Алексеевъ

Отец ребёнка: Алексей Панкратовъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Панкратовъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close