Татьяна Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Захаръ
Отец ребёнка: Алексей Панкратовъ
Никольское
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Алексей Панкратовъ
Никольское
Рождение ребёнка
1751
Сын: Родионъ Алексеевъ
Отец ребёнка: Алексей Панкратовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Панкратовъ