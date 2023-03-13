Алексей Панкратовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Панкратовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1724 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Захаръ

Мать ребёнка: Татьяна Филатова

Никольское
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Татьяна Филатова

Никольское
Рождение ребёнка
1751

Сын: Родионъ Алексеевъ

Мать ребёнка: Татьяна Филатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Филатова

Смерть
1744
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