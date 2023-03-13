Алексей Панкратовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти1744
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Захаръ
Мать ребёнка: Татьяна Филатова
Никольское
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Татьяна Филатова
Никольское
Рождение ребёнка
1751
Сын: Родионъ Алексеевъ
Мать ребёнка: Татьяна Филатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Филатова
Смерть
1744