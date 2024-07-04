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Филиппов Косьма Стефанович

Место рождения

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Филиппов Стефан Алексеевич

Мать: не указана

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Наталья Петровна

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.03.1883 ст.

Сын: Филиппов Яков Косьминович

Мать ребёнка: Филиппова Наталья Петровна

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Иван Тереньтевич Вертиюгов, Агрипина Тимофеевна Филиппова.
Рождение ребёнка
23.07.1887

Сын: Оборин Николай Косьминович

Мать ребёнка: Филиппова Наталья Петровна

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.05.1889

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Филиппова Наталья Петровна

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Села Алмаз, сын Василий Федорович Филиппов и Евдокия Фотиевна Филиппова.
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Филиппова Наталья Петровна

Рождение ребёнка
07.07.1895

Сын: Филиппов Александр Косьминович

Мать ребёнка: Филиппова Наталья Петровна

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
С. Алмаз Петр Флорович Стругов и Мария Ивановна Агапитова.
Рождение ребёнка
22.10.1896

Дочь: Филиппова Анастасия Косьминовна

Мать ребёнка: Филиппова Наталья Петровна

Алмаз, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Евдокия Фотиевна Филиппова
Смерть
Неизвестно

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