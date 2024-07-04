Филиппова Наталья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1883 ст.
Сын: Филиппов Яков Косьминович
Отец ребёнка: Филиппов Косьма Стефанович
Иван Тереньтевич Вертиюгов, Агрипина Тимофеевна Филиппова.
Рождение ребёнка
23.07.1887
Сын: Оборин Николай Косьминович
Отец ребёнка: Филиппов Косьма Стефанович
Рождение ребёнка
13.05.1889
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Филиппов Косьма Стефанович
Села Алмаз, сын Василий Федорович Филиппов и Евдокия Фотиевна Филиппова.
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Филиппов Косьма Стефанович
Рождение ребёнка
07.07.1895
Сын: Филиппов Александр Косьминович
Отец ребёнка: Филиппов Косьма Стефанович
С. Алмаз Петр Флорович Стругов и Мария Ивановна Агапитова.
Рождение ребёнка
22.10.1896
Дочь: Филиппова Анастасия Косьминовна
Отец ребёнка: Филиппов Косьма Стефанович
Евдокия Фотиевна Филиппова