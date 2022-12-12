Алмаз
Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3097Алмазское, сел.при рч. Атере.1179074209239Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Хлебный магазин. Мельниц 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
975. Алмаз (Алмазское), село бывшее государственное, при речках Ашере и Алмазе, дворов 104, жителей 527, волостное правление (уездный город в 118 верстах), церковь правос Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347478Алмазсело56°26'00"56°39'00"O-40-126
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636460126с Алмазсело